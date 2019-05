Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Chi conosce i fatti avvenuti ine in particolare alla famiglia Creed sa che non è particolarmente semplice continuare la storia dell’opera.

Tuttavia, parlando con ComicBook, lo sceneggiatore del nuovo film Jeff Buhler ha alluso a qualche idea relativa a possibili sequel del progetto, scavando nella mitologia dell’opera:

Abbiamo discusso di possibili film futuri, tutti sentono come se avessimo parlato della storia dei Creed. È difficile, ci sono dei modi per continuare la storia, questa particolare storia, ma sembra quasi che la traiettoria di questo film sia andata a far schiantare l’aereo sulla montagna.

Ci sono molte idee su cui stiamo discutendo attualmente, e sono tutte incentrate sullo scavare nella mitologia della città, dei rituali, la mitologia dei Micmac, il Wendigo, il cimitero, la vita di Jud. Non voglio promettere nulla perché nulla è ancora certo, non siamo ancora arrivati in fondo all’idea.