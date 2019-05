tempo di lettura 1'

In rete sono approdate nuove immagini del merchandise di Spider-Man: Far From Home e i nuovi scatti pubblicati da un utente su Twitter ci mostrano un nuovo costume che ricorda decisamente quello di

Spider-UK è nei fumetti l’uomo ragno inglese ed è uno dei protagonisti delle storie dello Spider-Verse.

Si tratta di un riferimento al fatto che nel film vedremo anche questa versione di Spider-Man o siamo davanti a una semplice variazione del costume con fini commerciali? Lo scopriremo.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.