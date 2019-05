Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

A Tom Holland è stato chiesto nello specifico di descrivere il rapporto tra Peter Parker e Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal:

Entrando nel merito del loro rapporto:

È come un rapporto tra fratello maggiore e fratello minore. Nick Fury è un po’ come l’insegnante che mi riprende in continuazione perché non voglio restare in classe, ma voglio andare in vacanza. E Mysterio è colui che prende sempre le mie parti, che mi da una pacca sulla palla e che mi dice che ho fatto un bel lavoro. È buffo perché ci sono alcuni momenti davvero divertenti in questo film, come quando sento di aver sbagliato qualcosa e Mysterio mi dice: “Ben fatto, ragazzo!”.