C’è un momento in, in cui Vedova Nera si trova in “videoconferenza” con gli altri Avengers e Okoye menziona un incidente, anzi, un terremoto nelle profondità oceaniche.

Vedova Nera non sa come interpretare il tutto, ha dei sospetti, ma la Dora Milaje taglia corto dicendo che non c’è nulla di insolito, è solo un terremoto e come tale va trattato.

Ovviamente tanto è bastato al fandom per iniziare a cavalcare le onde della fantasia trasformando il passaggio in una easter egg dedicata a Namor.

A raffreddare i bollenti spiriti ci pensano ora, dalle pagine dell’Hollywood Reporter, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely puntualizzando che non si tratta di un riferimento al popolare personaggio:

Vorrei davvero che fossimo così intelligenti!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.