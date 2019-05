tempo di lettura 2'

ha fornito alcune risposte, ma, come sempre avviene con le pellicole dell’Universo Cinematografico Marvel, i chiarimenti sono sempre in numero decisamente inferiore rispetto ai nuovi quesiti che sorgono inevitabili.

Ora che, grazie al trailer di Spider-Man: Far From Home, sappiamo dell’esistenza del Multiverso nei film della Casa delle Idee, ora che le proprietà cinematografiche della Fox sono in mano alla Disney, le Gemme dell’Infinito potrebbero, in un modo o nell’altro, aver contribuito alla “creazione” degli X-Men?

Ecco cosa hanno detto gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely all’Hollywood Reporer:

Markus: Tutto è possibile per carità, ma non so se ci sia effettivo bisogno della cosa. La mutazione genetica è la mutazione genetica. Una roba che accade. Forse sono già in giro. McFeely: Credo che qualunque cosa Kevin dedica di fare con gli X-Men o i Fantastici 4 non verrà fatta nella maniera che potete prevedere. Penso che elaborerà una maniera realmente intelligente per farlo.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.