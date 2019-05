Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

In rete sono approdati i character poster dei protagonisti di(The Dead Don’t Die), lo zombie movie di

La pellicola arriverà nelle sale americane il 14 giugno e il cast è decisamente stellare: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane e Tom Waits.

Trovate i poster qua sotto:

Lo stesso Murray in una intervista a Philly.com dello scorso anno aveva dichiarato:

Ho un buon lavoro in arrivo. Preparati: è uno zombie movie. Jim Jarmusch ha scritto una sceneggiatura, ed è così divertente e con un cast di grandi attori Rosie Perez, Daniel Craig. Si intitola The Dead Don’t Die e lo gireremo in estate. Ma no, non interpreterò uno zombie.