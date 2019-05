tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline (Shaft, The Boys) e(The Gifted, Big Hero 6) sarebbero entrati a far parte del cast di, thriller originale targato Netflix diretto da Michael Scott.

Basato su uno script di David Golden (Useful. Valid. True.) Windfall segue la storia di una badante che riceve in eredità da un uomo anziano che curava la sua enorme tenuta. La donna verrà trascinata in seguito a ciò in una rete di inganni e omicidi.

Del resto del cast fanno parte anche Cam Gigandet (Twilight), Sasha Alexander (Shameless), Elliott Gould (Ocean’s Eight) e Camila Mendes (Riverdale).

Margret H. Huddleston e Stephanie Slack produrranno il progetto.