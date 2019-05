Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sappiamo già che ilavoreranno a una serie TV dedicata aconcepita per, il servizio streaming che verrà inaugurato in autunno negli Stati Uniti e – teoricamente – nel primo semestre del 2020 nei vari paesi della Comunità Europea.

La domanda che tutti si stanno facendo è se questa produzione sarà effettivamente collegata al momento di Avengers: Endgame in cui Loki “scappa via nel passato” con il Tesseract. D’altronde – quello di un Loki viaggiatore del tempo – è uno scenario rumoreggiato già da un po’.

Intanto, in una chiacchierata fatta qualche giorno fa dai fratelli Russo col Business Insider, si è discusso proprio delle conseguenze della fuga di Loki:

Lo scopo [di Captain America] era quello di correggere le linee temporali passate nei punti in cui le pietre erano state prese […] La questione diventa complicata, ma sarebbe impossibile per Cap aggiustare la linea temporale fino a che non trova Loki perché lui, nel mentre, ne ha creata una propria. Nell’istante in cui Loki fa qualcosa di così drastico come prendere la Pietra dello Spazio, crea una ramificazione della realtà.