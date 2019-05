tempo di lettura 1'

“Ed è Wrap per Robert Downey Jr.!”

Da Iron Man a Avengers: Endgame.

Undici anni di rinascita personale e professionale per Robert Downey Jr. (in aggiunta alle incursioni esterne all’UCM come Tropic Thunder, Sherlock Holmes e The Judge).

E, nelle ore scorse, la star ha deciso di regalare alla sua platea di follower un video registrato durante il suo ultimo giorno sul set del kolossal targato Marvel Studios.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.