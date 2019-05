Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante una sessione di domande e risposte su Reddit , Kevin Feige ha parlato del percorso di Hulk nel corso degli ultimi film in cui lo abbiamo visto: Thor – Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Il presidente dei Marvel Studios ha parlato del contributo di Mark Ruffalo e ha alluso fugacemente al futuro del personaggio:

Tanti anni fa Mark venne a un incontro ai Marvel Studios per discutere di come far crescere e evolvere Hulk nei film. Propose un sacco di idee molto forti, alcune delle quali hanno poi condotto a quello che avete visto in Ragnarok, Infinity War e Endgame. Altre potrebbe essere davvero interessante vederle un giorno.