Uscirà il 18 dicembre 2020, il nuovo adattamento cinematografico del musical che verrà diretto da Steven Spielberg con protagonisti Rachel Zegler e Ansel Elgort.

Le musiche saranno ovviamente quelle di Leonard Bernstein, e oggi apprendiamo che a dirigere la colonna sonora sarà il direttore della Los Angeles Philarmonic Orchestra Gustavo Dudamel. Per gli appassionati di cinema, Dudamel è comparso ne Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni e qualche mese fa ha condotto l’orchestra durante il segmento In Memoriam degli Oscar. Insignito del Leonard Bernstein Lifetime Achievement nel 2014 e di una stella sulla Hollywood Walk of Fame a gennaio 2019, il direttore ha così commentato la notizia:

Quando ti viene chiesto di collaborare con il più grande regista dei nostri tempi su uno dei più grandi musical mai scritti dirigendo una colonna sonora composta da uno dei tuoi eroi, la prima cosa che fai è fare un respirone e chiederti: “Sta succedendo davvero?” Quando ti rendi conto che è vero, umilmente e molto velocemente rispondi: “Sì grazie!” Sebbene sia solo all’inizio, vedo quest’adattamento di West Side Story come uno dei punti più alti della mia carriera. È una delle colonne sonore più amate e belle della storia del teatro musical, e non vedo l’ora di dirigere alcune delle canzoni più magnifiche mai scritte da Leonard Bernstein.

Ad arrangiare la colonna sonora vi sarà David Newman (Anastasia), i cantanti verranno gestiti dalla vincitrice del Tony Jeanine Tesori, mentre Matt Sullivan (Chicago) sarà produttore esecutivo delle musiche.

Questo il commento di Spielberg:

Sin da quando West Side Story è arrivato a Broadway nel 1957, l’iconica musica di Leonard Bernstein e Stephen Sondheim ha aiutato a definire l’identità musicale americana. Trovare un team con l’esperienza e il talento in grado di onorare quest’opera, pur conferendo una visione fresca al nostro adattamento, era assolutamente necessario. Sono fiducioso del fatto che questo incredibile team farà tutto questo, ed è un privilegio per me lavorare con loro durante questo viaggio.

Nel cast del film vi saranno anche David Alvarez (Bernardo), Ariana DeBose (Anita), Josh Andres Rivera (Chino), Rita Moreno (un nuovo personaggio, Valentina, ma sarà anche produttrice esecutiva).

Scritto da Tony Kushner, il film di Spielberg sarà un nuovo adattamento del musical del 1957 scritto da Arthur Laurents e Stephen Sondheim con musiche di Leonard Bernstein. Le coreografie saranno curate da Justin Peck.

Ricordiamo che nel 1961 uscì al cinema un adattamento diretto da Robert Wise che ottenne dieci Oscar, incluso miglior film.

