Il mese scorso, in occasione della Star Wars Celebration di Chicago, Kathleen Kennedy aveva confermato che la Lucasfilm stava pensando di esplorare al cinema l’era della Vecchia Repubblica Galattica , ambientata 4.000 anni prima dell’Impero Galattico

Ora BuzzFeed News rivela uno scoop che afferma essere stato verificato: sembra che Laeta Kalogridis (Shutter Island, Alita: Angelo della Battaglia, Altered Carbon) stia scrivendo il primo script di una trilogia ispirata alla serie di videogiochi Star Wars: Knights of the Old Republic. Lo script, quasi completato, sarebbe in sviluppo dalla primavera dell’anno scorso.

Quello che non è chiarissimo è se si tratta della stessa trilogia alla quale stanno lavorando David Benioff e D.B. Weiss (si era infatti speculato che i loro film siano ambientati nell’era della Vecchia Repubblica), oppure qualcosa di completamente nuovo. Nel caso, sarebbe la terza trilogia in sviluppo oltre a quella sopracitata e a quella di Rian Johnson. La trilogia di Benioff e Weiss uscirà a Natale 2022, 2024 e 2026.

Questa la trama del primo videogioco:

Knights of the Old Republic introduce il giocatore nell’universo di Guerre Stellari, in un periodo stabilito attorno al 3.956 BBY, circa 4.000 anni prima degli eventi accaduti nel film Una nuova speranza. La storia inizia su una nave della Repubblica, la Endar Spire, che cade in un’imboscata dei Sith Fighter in orbita attorno al pianeta Taris. Sfuggendo alla distruzione della nave, il giocatore e Carth Onasi atterrano sul pianeta a bordo di un guscio di salvataggio. La loro prima priorità è trovare Bastila Shan, una giovane Jedi che stava accompagnando i due sulla Endar Spire e che possiede il raro potere della Forza della meditazione da battaglia. Un anno prima Bastila aveva usato questo potere per assalire la nave del Signore Oscuro dei Sith Darth Revan; nella confusione l’apprendista di Revan, Darth Malak, attaccò la nave di Revan e uccidendolo prese il suo posto come capo supremo dei Sith. Malak ora cerca Bastila perché teme i suoi poteri, per distruggerla o per usarla come arma contro la Repubblica.