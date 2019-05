tempo di lettura 1'

Il tempo non propriamente bello sta aiutando molto il box-office italiano.ne trae grande vantaggio: nella classifica di sabato, infatti, il film Disney si mantiene in testa staccando tutti con ben 1.7 milioni di euro, per un totale di quasi 4 milioni di euro in quattro giorni.

Seconda posizione per Il Traditore, il film di Marco Bellocchio rimasto a bocca asciutta a Cannes raccoglie altri 543mila euro e sale così a 845mila euro in tre giorni. Terza posizione per Dolor Y Gloria, che oggi potrebbe avvantaggiarsi per la palma a Banderas: 243mila euro, sabato, per la pellicola di Almodovar che sale così a 1.8 milioni complessivi. Al quarto posto scende John Wick 3 – Parabellum, che incassa 235mila euro e sale a 2.3 milioni complessivi. Chiude la top-five Attenti a Quelle Due, con 159mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, L’Angelo del Male: Brightburn si piazza al settimo posto con 97mila euro e un totale di 163mila euro in tre giorni.