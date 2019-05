tempo di lettura 1'

Una manciata di giorni fa vi abbiamo fatto vedere un estratto dalla nostra intervista con, realizzata al junket europeo di X-Men: Dark Phoenix, il cinecomic in uscita il 6 giugno nei cinema dello stivale.

Nella preview, Fassbender si dichiara assolutamente desideroso di tornare nei panni dell’androide David visto, l’ultima volta, in Alien: Covenant.

Poi, praticamente in contemporanea, sono arrivate anche le dichiarazioni di Ridley Scott, che starebbe già discutendo con la Disney circa il prosieguo della saga. Il filmmaker ha però specificato che il requisito fondamentale per far sì che Alien possa continuare è l’andare avanti con l’evoluzione della storia.

Stando a quanto riportato in un pezzo di Variety dedicato ai 40 Anni di Alien, il regista sarebbe già al lavoro sulla pellicola.

Nell’articolo leggiamo che “A third prequel, which he will direct, is in the script phase”. Il magazine cita direttamente un terzo prequel, con sceneggiatura in fase di sviluppo, che verrà nuovamente diretto da Ridley Scott.

Ovviamente non c’è nulla di certo e garantito al 100%, anzi. Ma sarà comunque interessante osservare l’evolversi della faccenda all’indomani della fusione fra la Disney e la 20Th Century Fox.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!