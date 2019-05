tempo di lettura 2'

Il maltempo premia i cinema italiani con un weekend di fine maggio decisamente ricco, a vantaggio di diversi film in classifica. A dominare su tutti è, che incassa ben 5.6 milioni di euro tra giovedì e domenica, per un totale di quasi 6.4 milioni in cinque giorni. È il secondo miglior esordio dell’anno dopo, decisamente sopra il risultato dima sotto a(che raccolse 7 milioni in quattro giorni).

Apre al secondo posto Il Traditore, con 1.4 milioni di euro, un lancio superiore a quello di altri film di Marco Bellocchio. Scende invece al terzo posto Dolor Y Gloria, con 711mila euro (merito anche della Palma a Banderas) e un totale finora di 2.1 milioni di euro. Scende al quarto posto John Wick 3 – Parabellum, con 647mila euro e un totale di quasi 2.6 milioni di euro. Al quinto posto troviamo Attenti a Quelle Due, che incassa 405mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi.

La classifica prosegue con Pokémon – Detective Pikachu, che incassa 401mila euro e sale a 4.9 milioni complessivi, mentre apre al settimo posto L’Angelo del Male: Brightburn, con 253mila euro. Ottava posizione per Avengers: Endgame, che incassa 186mila euro e sale a 29.5 milioni complessivi (chiuderà sfiorando i 30 milioni, a questo punto). Nona posizione per Ted Bundy – Fascino Criminale, con 90mila euro e 1.3 milioni complessivi, mentre chiude la top-ten l’evento in tre giorni Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock’N Roll, con 56mila euro giovedì e venerdì (86mila in tre giorni).