Mancano poche settimane all’uscita dinei cinema di tutto il mondo, e già si parla di un potenziale quinto episodio.

L’argomento è stato affrontato durante il press day alla Pixar che si è tenuto qualche giorno fa dal produttore Mark Nielsen, che secondo quanto riporta CB.com non esclude che lo studio torni per la quinta volta nel mondo dei giocattoli in futuro:

Ogni film che facciamo lo trattiamo come se fosse il primo e l’ultimo film che realizziamo. In questo modo ci forziamo a renderlo autoconclusivo, deve reggere da solo. Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Ce ne sarà un altro? Non lo so. Se ce ne sarà un altro, sarà una questione che affronteremo domani, non oggi.

Già ai tempi di Toy Story 3 si pensava che la saga si sarebbe conclusa come una trilogia, quando venne annunciato il quarto episodio lo studio assicurò che ne sarebbe valsa la pena grazie a una storia meritevole di essere raccontata. Sono passati nove anni, e il film è quasi nelle sale dopo un lunghissimo sviluppo:

Siamo i più duri critici di noi stessi. Amiamo questi personaggi più di choiunque altro. Non vogliamo fare alcun disastro.

Qualche settimana fa, comunque, Nielsen aveva rivelato all’Hollywood Reporter che in questo momento la Pixar si sta concentrando su progetti originali e ha messo da parte i sequel. Almeno per ora.

TOY STORY 4 – LA SINOSSI

Diretto da Josh Cooley e prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi, come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo. Quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. I due scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

L’uscita americana è prevista per il 21 giugno, mentre in Italia il film uscirà il 27.