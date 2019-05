tempo di lettura 2'

Era l’inizio di aprile quando l’Hollywood Reporter ci ha fatto sapere che, la star diche abbiamo recentemente visto in Hellboy, era entrata a far parte del cast di, il cinecomic Marvel dedicato alla Vedova Nera di

Come spesso accade con i Marvel Studios, i dettagli della parte affidata all’attore sono tenuti sotto chiave anche se una recente dichiarazione della star sta facendo volare la fantasia del fandom.

Harbour non solo ha confermato di essere nel cast, ma ha anche espresso la sua gioia con una singolare scelta di parole dicendosi felice che “this thing is joining the Marvel Cinematic Universe”. Felice che questa “Cosa” si stia unendo all’Universo Cinematografico della Marvel. Tanto è bastato per far partire delle congetture riguardanti una possibile apparizione di Benjamin Jacob Grimm – più noto come Cosa, il celebre uomo roccia dei Fantastici Quattro e dei Guardiani della Galassia – nel lungometraggio.

Chiaramente si tratta solo ed esclusivamente di speculazioni, un po’ perché lo sviluppo della pellicola è cominciato prima della gigantesca operazione che ha portato la 20Th Century Fox a diventare una proprietà della Disney (anche se, e la prima apparizione di Spider-Man in Civil War lo conferma, nulla è mai del tutto insormontabile in questi casi e guarda caso proprio a febbraio era giunta notizia di una riscrittura della sceneggiatura), un po’ per l’inserimento del personaggio in quel preciso contesto cronologico.

Poco sappiamo del film, se non che dovrebbe essere ambientato prima degli eventi di The Avengers e che arriverà al cinema nel 2020. Tra i luoghi che ospiteranno le riprese a partire da giugno il Regno Unito, la Croazia, Miami (Florida) e l’Italia, anche se non vi sono ancora conferme definitive a riguardo.