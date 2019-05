tempo di lettura 1'

Grazie a una performance migliore delle attese nel Memorial Day,supera i 112 milioni di dollari nel weekend lungo dei quattro giorni negli Stati Uniti, registrando uno dei cinque migliori esordi di sempre nella festività. Ottima la media per sala (oltre 25mila dollari) e il punteggio CinemaScore (A), che dimostra che il film avrà una buona tenuta nelle prossime settimane. Costato oltre 180 milioni di dollari, il film ha già raggiunto i 233 milioni di dollari in tutto il mondo.

Al secondo posto John Wick 3 – Parabellum incassa 31 milioni di dollari nei quattro giorni, portandosi a 107 milioni complessivi, mentre al terzo posto Avengers: Endgame registra la miglior tenuta incassando altri 22.3 milioni di dollari e salendo così a 803 milioni di dollari negli USA: è il secondo film di sempre (nella classifica dei numeri puri, che non considera inflazione e costo del biglietto) a superare gli 800 milioni dopo Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Quarta posizione per Pokémon: Detective Pikachu, con 17.2 milioni di dollari e 120 milioni complessivi, mentre al quinto posto L’Angelo del Male: Brighburn incassa 9.5 milioni di dollari in quattro giorni. Sesta posizione per Booksmart, l’altra nuova uscita del weekend, che totalizza 8.7 milioni in quattro giorni.

Fonte: BOM