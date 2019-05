tempo di lettura 3'

Nei nostri resoconti dal set di, il film connei panni divi abbiamo raccontato di come il produttore Matthew Vaughn abbia “blastato” Bohemian Rhapsody la pellicola conche, a dispetto del successo al botteghino e dei premi ricevuti, è stata molto criticata per come abbia glissato sugli aspetti più controversi della vita di

A margine della release del biopic in apertura è stato lo stesso Reginald Kenneth Dwight in arte Elton John a spiegare, con un articolo scritto per il Guardian, che lo studio voleva alleggerire alcune questioni, una decisione che lui si è rifiutato di avvallare perché la sua non è stata una vita “vietata ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori”.

Alcuni studios volevano che annacquassimo le questioni relative al sesso e alla droga affinché la pellicola potesse ricevere un rating PG-13. Ma io non ho avuto una vita PG-13. È chiaro che non volevo neanche io un film che fosse solo pieno zeppo di sesso e droga, ma, allo stesso tempo, è di dominio pubblico che io abbia avuto parecchio a che fare con entrambe queste cose durante gli anni ’70 e ’80 per cui non c’era motivo per fare un lungometraggio che sottintendesse che dopo ogni concerto me ne andavo tranquillamente in camera con un bicchiere di latte caldo e una copia della Bibbia a farmi compagnia. Analogamente c’era chi non voleva gli elementi fantasy in favore di una narrazione più canonica, ma si sarebbe davvero perso il senso del tutto. Come ho già avuto modo di spiegare, da ragazzino vivevo molto di fantasia. E quando la mia carriera è decollata lo ha fatto in una maniera che mi appariva irreale. Sia chiaro, non è che sia avvenuto dal giorno alla notte. Prima che qualcosa di grosso accadesse effettivamente, io e Bernie per quattro o cinque anni abbiamo fatto il giro dei club realizzando dischi, scrivendo canzoni e cercando di venderle a persone che non erano minimamente interessate. Ma quando le cose hanno cominciato a ingranare è stato davvero come un missile. C’è questo momento in Rocketman, quello in cui sto suonando al Troubadour club di Los Angeles e tutto, nella stanza, comincia a levitare, incluso il sottoscritto. Onestamente è davvero così che ho vissuto quell’esperienza.