Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nel corso di un’intervista con Variety Chris Hemsworth ha parlato del nuovo Thor di. L’attore ha svelato in questa occasione che il Dio del Tuono avrebbe dovuto tornare in forma smagliante a un certo punto nel film, e ha così combattuto affinché il personaggio restasse grasso fino alla fine.

“Mi piaceva quel Thor” ha ammesso. “Era così diverso da qualunque cosa che avessi mai fatto“.

Sulla trasformazione in sé ha poi spiegato:

Fisicamente mi servivano tre ore per trucco e capelli. Poi toccava all’imbottitura e alle protesi per le scene senza maglietta, tutto quel silicone pesava 40 chili. È stato estenuante. Ai polsi e alle caviglie indossavo dei pesi in modo tale da far ciondolare le braccia e le gambe in modo diverso.