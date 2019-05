Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante la premiere londinese di, la miniserie frutto di una coproduzione tracui ha preso parte anche BadTaste – al momento trovate il resoconto della conferenza stampa, nei prossimi giorni arriveranno anche le interviste col cast e i realizzatori –ha avuto modo di parlare dell’atteso sequel di Top Gun, ovvero

L’attore ha spiegato a JoBlo:

Stiamo girando il film in 6k, quindi è tutto in ultra definizione. Le scene aeree sono pazzesche. Ed è quasi tutto autentico, non c’è un grande impiego di CG. Quei ragazzi sono davvero in quota con gli aerei a una velocità assurda. Per i fan del primo film sarà molto interessante da vedere. La storia intraprende una direzione molto diversa. Ma sarà cool anche per i nuovi fan, ho visto un po’ di footage ed è davvero fuori scala.