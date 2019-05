tempo di lettura 1'

La 2oth Century Fox Italia ha diffuso oggi il primo poster italiano di, pellicola basata sul libro del 2010 di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans” diretta da(Logan: The Wolverine).

Il film sarà intitolato per il mercato nazionale Le Mans ‘66 – La Grande Sfida, anche se non è ancora stata annunciata la data d’uscita. In America arriverà il 15 novembre 2019.

Nel cast troviamo Matt Damon nelle vesti di Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Domenica notte arriverà anche il primo trailer che troverete su BadTaste lunedì mattina.

