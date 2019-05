tempo di lettura 2'

Qualche giorno fa la Disney ha annunciato che, il film di Josh Boone sui Nuovi Mutanti, uscirà effettivamente al cinema. La pellicola tuttavia non sarà pronta per agosto, perciò la nuova data d’uscita fissata è il

Ciò permetterà alla produzione di tornare sul set per le riprese aggiuntive, mai portate avanti dopo la fine della produzione principale a fine 2017.

A confermarlo è stato Simon Kinberg durante una intervista con Digital Spy:

Quest’anno faremo le riprese aggiuntive per il film che una nuova data d’uscita fissata dalla Disney. Tutto qui. Da una parte il lavoro è stato capire che cosa avremmo girato e quali scene ritoccare, dall’altro invece riunire tutto il cast.

Ha poi parlato del modus operandi dei Marvel Studios in materia di sessioni di riprese extra:

Per tutti questi film la Marvel è sempre stata geniale nell’inserire riprese aggiuntive nel budget e nel programma di riprese, mentre noi non siamo mai stati tanto furbi. Noi facciamo sempre fatica a raggruppare gli attori per farli trovare nello stesso posto al momento giusto.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.