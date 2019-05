tempo di lettura 1'

Proseguono a Åndalsnes, in Norvegia, le riprese di, il cinecomic Marvel in solitario dedicato al personaggio di Scarlett Johansson.

Stamattina la produzione ha girato una sequenza in elicottero con Natasha Romanoff che corre tra le montagne norvegesi; la seconda scena è stata un momento in cui il personaggio si immerge in un lago, come testimoniano le foto che potete ammirare qui di seguito (alcune foto sono disponibili qui). Sul set erano presenti sia Scarlett Johansson che la sua controfigura.

+1p | May, 31 Scarlett on the set of 'Black Widow' solo movie, Åndalsnes, Norway.#ScarlettJohansson #BlackWidow upon on the hill pic.twitter.com/aSISmj2rRf — 🌸#HappyScarlettDay (@okbanana) May 31, 2019

+1 pic | May, 30 Scarlett on the set of 'Black Widow' solo movie, Åndalsnes, Norway.#ScarlettJohansson #BlackWidow THE HUG. she's enjoying her time. pic.twitter.com/2Kgfb75Jyq — 🌸#HappyScarlettDay (@okbanana) May 31, 2019

Nel frattempo a Black Park, in Inghilterra, sono in corso i preparativi per le riprese.

UPDATE | May, 31. Black Park being set up for the upcoming shoot of "Black Widow" solo movie. Buckinghamshire, England. #BlackWidow#BlackWidowIsComing pic.twitter.com/WmozzjXe7Z — 🌸#HappyScarlettDay (@okbanana) May 31, 2019

Nel cast di Black Widows ci saranno Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle e Florence Pugh anche se non è stato ancora fato un annuncio.

La pellicola sarà al cinema nel 2020.

Alla regia troviamo Cate Shortland (Lore) su uno script di Jac Schaeffer rimaneggiato da Ned Benson.