Classifica invariata venerdì al box-office italiano, maggio si chiude con un forte incremento rispetto all’anno scorso, e la speranza è che i mesi estivi vadano ancora meglio.

Aladdin rimane in testa con 538mila euro e un totale di ben 9.4 milioni di euro, seguito da Godzilla 2: King of the Monsters che raccoglie 195mila euro e sale a 386mila euro in due giorni. Il risultato è inferiore a quello del primo film, che si era avvantaggiato, nel primo giorno, dei biglietti a tre euro dei Cinema Days.

Al terzo posto Il Traditore incassa 165mila euro, portandosi a 2.2 milioni di euro, mentre al quarto posto Rocketman cresce sensibilmente rispetto a giovedì e incassa 114mila euro, salendo a 302mila euro in tre giorni. Chiude la top-five Dolor Y Gloria, con 52mila euro e un totale di 2.4 milioni complessivi.