Dal 26 giugno sarà disponibile in edizione Dvd, Digital e Blu-ray, il film diretto da Yann Demange e interpretato da Richie Merritt, Matthew McConaughey, Jennifer Jason Leigh, Bel Powley arrivato nelle nostre sale a marzo.

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni sulle varie edizioni:

Basato su un’incredibile storia vera

Con il vincitore dell’Academy Award® Matthew McConaughey

COCAINE – LA VERA STORIA DI WHITE BOY RICK

In Dvd, Blu-ray e Digital HD dal 26 giugno

Con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Include scene eliminate, tre esclusive featurette ed un’intervista con il vero “White Boy Rick”

Entrate a far parte del mondo corrotto della Detroit degli anni ’80, all’apice della Guerra alle Droghe, in questa avvincente storia del rapporto tra padre e figlio, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, in arrivo in Dvd, Blu-ray e Digital HD dal 26 giugno con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Basato su eventi realmente accaduti, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick racconta la storia di un padre operaio, interpretato dal vincitore del premio Oscar Matthew McConaughey (2013, Miglior Attore Protagonista per Dallas Buyers Club), e del suo figlio adolescente, interpretato dall’emergente Richie Merritt. Il quindicenne Rick Wershe Jr., chiamato “White Boy Rick”, diventa il più giovane informatore dell’FBI della storia, e successivamente uno spacciatore di droga, manipolato dallo stesso sistema che avrebbe dovuto proteggerlo, abbandonato dai suoi supervisori all’FBI e condannato ad una vita in prigione.

Diretto da Yann Demange (’71), questa cruda storia vera comprende all’interno del suo cast anche la nomination ai BAFTA Bel Powley (Diario di una teenager) nel ruolo della sorella tossicodipendente di Rick, Dawn; la nomination agli Oscar Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Brian Tyree Henry (Atlanta), Rory Cochrane (Black Mass), RJ Cyler (Quel fantastico peggior anno della mia vita), Jonathan Majors (Hostiles), e Eddie Marsan (Ray Donovan, Deadpool 2), insieme alle nomination all’Oscar® Bruce Dern ( Nebraska) e Piper Laurie (Carrie).

Le edizioni Dvd e Blu-ray di Cocaine – La vera storia di White Boy Rick includono all’interno dei propri contenuti speciali sei scene eliminate mai viste prima e tre featurette provenienti dal dietro le quinte con interessanti approfondimenti sulla storia vera da cui è tratto il film, l’eccezionale cast e molto di più. Inoltre, sarà possibile ascoltare un’intervista con il vero Rick Wershe Jr. registrata in prigione, in cui racconta la sua storia e condivide foto e video personali provenienti dal suo processo in “La vera storia di Rick Weshe Jr.”. Scopri come il regista Yann Demange ha trovato e riunito questo fantastico cast, soprattutto l’incredibile aneddoto della scoperta del debuttante Richie Merritt e di come Matthew McConaughey ha reso sua questa parte in “Le tre tribù di Detroit: il cast”. Infine, scoprite quanto lavoro è stato necessario per ricreare la Detroit degli anni ’80 con precisione, dalla musica ai costumi al production design e molto di più in “La produzione di Cocaine – La vera storia di White Boy Rick”.

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick è diretto da Yann Demange (’71) e scritto da Andy Weiss e Logan & Noah Miller. Il film è prodotto da John Lesher (Birdman, Black Mass), Julie Yorn (Hell or High Water, Tutte contro lui), Scott Franklin (Jackie, Black Swan), e Darren Aronofsky (Jackie, Noah). Sono produttori esecutivi Georgia Kacandes, Matthew Krul, Ari Handel, Michael J. Weiss, Christopher Mallick, Logan Miller e Noah Miller.

SINOSSI:

Ambientato nella Detroit degli anni ’80 all’apice della diffusione del crack e della Guerra alle Droghe, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick è basato sull’emozionante storia vera di un padre operaio e di suo figlio adolescente, Rick Wershe Jr., che diventò prima un informatore della polizia sotto copertura e in seguito uno spacciatore di droga, prima di essere abbandonato dai suoi supervisori dell’FBI e condannato all’ergastolo.

CONTENUTI SPECIALI ALL’INTERNO DEI FORMATI BLU-RAYTM E DVD:

6 Scene eliminate

Featurettes:

“La vera storia di Rick Wershe Jr.”

“Le tre tribù di Detroit: il Cast”

“La realizzazione di Cocaine – La vera storia di White Boy Rick”

E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Drammatico Dischi: 1 Durata: 111 minuti ca. Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p Audio: Italiano, Francese, Giapponese, Spagnolo, Tedesco 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese 7.1 Dts-Hd Ma Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Giapponese, Lettone, Lituano, Norvegese, Olandese, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco Contenuti Speciali: • 6 Scene eliminate • 3 featurette • E molto altro! INFORMAZIONI TECNICHE DVD Genere: Drammatico Dischi: 1 Durata: 107 minuti ca. Video: Anamorphic Widescreen 2.39:1 Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo Dolby Digital 5.1 Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Lettone, Lituano, Norvegese, Olandese, Spagnolo, Svedese, Tedesco e Turco Contenuti Speciali: • 6 Scene eliminate • 3 featurette