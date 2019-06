tempo di lettura 2'

Cosa ci fa un giovanecon un bizzarro outfit dorato?!

Recentemente in rete (più precisamente su Twitter) non è passato inosservato un curioso scatto che mostra un giovane Mark Hamill con indosso un vestito particolarmente glamour che ovviamente ha attirato anche l’attenzione dell’attore.

Hamill ha inizialmente scherzato (come di consueto) dicendo che si trattava di una sua “audizione fallita per entrare negli ABBA”, puntualizzando in seguito che probabilmente si trattava di un outfit scelto per uno speciale trasmesso in une tv tedesca. Ecco lo scatto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

