Nelle ore scorse, l’Hollywood Reporter ha pubblicato un interessante report che scava nel retroscena di una decisione che, a quanto pare, è stata tutto sommato facile per la Warner, un iter decisamente in controtendenza quando si ha a che fare con il casting di attori o attrici collegati a un cinecomic.

Il magazine scrive che quando la news è cominciata a circolare a metà maggio, con Pattinson a Cannes per presenziare agli eventi stampa di The Lighthouse, il nuovo film di Robert Eggers, nulla era ancora del tutto definito.

In realtà, Pattison non era ancora il Crociato Incappucciato. Dopo aver terminato gli impegni al Festival di Cannes è salito a bordo di un aereo alla volta di Los Angeles per affrontare quella che, con tutta probabilità, era la sfida più grande della sua carriera: indossare il costume di Batman per Matt Reeves, impegnato nel casting del suo film […] Il test è stato ufficialmente superato venerdì, quando la Warner ha comunicato in via ufficiale che Pattison aveva ottenuto l’ingaggio. La decisione è arrivata come culmine di un processo intenso, ma definito come rapido dagli insider. In maniera contraria alla maggior parte delle questioni legate ai supereroi – che hanno a che fare con lunghi ed estenuanti screen test con dozzine di attori che potrebbero andar bene per la parte di Superman o Spider-Man – quello per Batman è stato un processo che è andato via liscio come l’olio.

Chiaramente la scelta del nuovo Bruce Wayne era anche subordinata all’età richiesta per la parte, per cui c’era la necessità di un attore giovane, in grado di “invecchiare” con l’icona della DC Comics. E nella scelta del regista e dello studio, è stato anche fondamentale il fatto che Pattinson non avesse mai preso parte a una pellicola dei Marvel Studios. Nichoals Hoult aveva partecipato alla saga degli X-Men, ma ciò non ha rappresentato un intoppo per l’attore: l’importante era non essere apparsi in un lungometraggio dei Marvel Studios per evitare sovrapposizioni e confusione nella testa del pubblico. In tal senso la saga Fox non offriva particolari grattacapi alla Warner. Però Pattison avrebbe “vinto e convinto” proprio in virtù del suo screen test (e, attualmente, non si sa quale costume cinematografico di Batman abbia indossato, fra i tanti presenti nel “guardaroba” della Warner).

L’Hollywood Reporter rivela anche che il filmmaker aveva già preso in considerazione Robert Pattinson… ben rima di contattarlo direttamente!

Reeves aveva Pattinson in mente già dalle fasi preliminari di tutto il processo, anche se non era stato preso alcun contatto. Il regista non sapeva neanche se l’attore avrebbe accettato la parte. Pattinson era diventato globalmente noto grazie al vampiro rubacuori di Twilight, per poi costruirsi un solido curriculum in film piccoli, indipendenti e ben recensiti come Good Time e Maps to the Stars evitando con cura i grandi franchise degli studios.

A quanto pare le riprese della pellicola dovrebbero partire all’inizio del 2019.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021. A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie).

