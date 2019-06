tempo di lettura 1'

Keanu Reeves è nelle sale in. Tuttavia in questo ultimo periodo l’attore è apparso anche in(Always Be My Maybe), commedia romantica targata Netflix con protagonisti Ali Wong e Randall Park.

L’entrata in scena di Reeves (che veste i panni di se stesso) all’interno della pellicola, tuttavia, non è passata assolutamente inosservata. La sequenza infatti è diventata subito virale.

La scena mostra l’attore mentre cammina a rallentatore con la “Sail” di Awolnation come sottofondo. Ma come sostenuto dal profilo Twitter appositamente creato per questo “meme”, Keanu Reeves walking to music, la semplice scena può essere perfettamente accompagnata da qualsiasi tipo di musica. Ecco alcuni esempi:

so yesterday by hilary duff (dedicated to @keanusgf) pic.twitter.com/zewZxQS8HO — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) June 3, 2019

whatta man – salt n pepa (request by @villeneuve2049) pic.twitter.com/G8qtcLz2ZA — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) May 31, 2019

hypnotize -notorious BIG (request by @cosmiccaptains) pic.twitter.com/cCkFG9pvZJ — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) May 31, 2019

just like heaven – the cure pic.twitter.com/Op250TRfpl — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) May 31, 2019

take my breath away – berlin pic.twitter.com/Op8inL7qH2 — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) May 31, 2019

everybody wants to rule the world – tears for fears pic.twitter.com/y62b2LNd5Z — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) May 31, 2019

FONTE: FOD