Spoiler

tempo di lettura 2'

Roger Wardell colpisce ancora. O così pare, almeno, a giudicare da un articolo pubblicato dall’Independent, giornale che sembrerebbe aver ricevuto alcuni scoop proprio dalla fonte in questione.

Per chi non lo sapesse, Wardell aveva rivelato anticipazioni decisamente scottanti sulla trama di Avengers: Endgame lo scorso dicembre, diversi mesi prima dell’uscita del cinecomic dei fratelli Russo; di recente poi – sempre su Twitter – era tornato a disseminare indizi sul futuro dell’Universo Cinematografico Marvel.

Secondo le nuove informazioni svelate dalla fonte, d’ora in avanti i film dell’UCM racconteranno “mini-storie” piuttosto che dare vita a narrazioni decennali, mentre i protagonisti saranno divisi in modo chiaro tra quelli terrestri e quelli extra-terrestri.

Una delle nemesi del futuro dell’UCM sarà Norman Osborn, che dovrebbe fare il suo debutto già in Spider-Man: Far From Home.

I film in sviluppo sarebbero, come già chiaro da diverso tempo, Vedova Nera, Gli Eterni, Black Panther 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Nova, Guardiani 3; oltre a questi anche nuovi film di Thor, Ant-Man e Captain Marvel, mentre in cantiere ci sarebbero invece i film di I Nuovi Vendicatori, i Giovani Vendicatori e gli Oscuri Vendicatori.

Sul sequel di Black Panther si dice che vedrà il ritorno di un “personaggio inatteso”, mentre per quello di Vedova Nera pare che Florence Pugh sia stata scelta per vestire i panni di Yelena Belova, colei che nei fumetti diventa un’altra Vedova Nera. Sul film degli Eterni c’è solo un dettaglio su Richard Madden, ovvero che interpreterà Ikaris.

Per ovvi motivi vi invitiamo a prendere la notizia con cautela, in attesa di annunci ufficiali che potrebbero avvenire al Comic-Con di San Diego.