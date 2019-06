Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, l’ultimo film dei mutanti Marvel prodotto dalla, esce oggi nei cinema dello stivale.

Come noto, ora che lo studio è stato acquistato dalla Disney, i vari franchise della Casa delle Idee che erano controllati dalla Fox sono ora tornati a casa e, prima o poi, verranno integrati nell’Universo Cinematografico della Marvel.

Durante la promozione stampa home video di Captain Marvel, la produttrice Victoria Alonso ha avuto modo di spiegare che, secondo lei, la denominazione “X-Men” è un po’ datata:

Non so cosa accadrà in futuro. È divertente che vengano chiamati X-Men più che altro perché ci sono un sacco di donne in quel team, quindi mi pare un po’ una denominazione datata. Comunque non so cosa accadrà, si sono appena uniti alla famiglia, l’ultimo film fatto sotto al vecchio banner sta uscendo ora al cinema… solo il tempo potrà darci una risposta!