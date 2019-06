tempo di lettura 1'

è da poco uscito in home video in America (in Italia uscirà il 26 giugno), ma è già tempo di pensare alla release di, il kolossal dei fratelli Russo ancora nei cinema.

CB.com ci mostra un’immagine relativa alla steelbook esclusiva per la catena americana Best Buy. Come potete vedere dalla foto qua sotto, l’interno del case omaggia i due caduti illustri, ovvero Iron Man e Vedova Nera, con deu scatti accompagnati dagli autografi di Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.