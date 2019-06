Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, film di Matteo Rovere, è approdato nelle nostre sale il 31 gennaio. Ma il suo percorso non si ferma qui. La pellicola è stata infatti venduta nei mercati di Cannes e Berlino tramite Indie Sales in tutto il globo.

Il lungometraggio si appresta ad uscire prossimamente in Nord America, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Corea del Sud, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Australia, Nuova Zelanda e Medio Oriente (altri Paesi sono ancora in trattative).

Dopo aver conquistato pubblico e critica, IL PRIMO RE, il film di Matteo Rovere sul mito della fondazione di Roma, continua il suo percorso internazionale durante i mercati di Berlino e Cannes.

Uscito nelle sale italiane a gennaio 2019 con 01 Distribution, il film è stato venduto da Indie Sales in tutto il mondo e uscirà in Nord America, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Corea del Sud, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Australia, Nuova Zelanda e Medio Oriente, mentre diversi altri paesi sono in trattativa avanzata.

Prodotto da Groenlandia con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters e in associazione con Roman Citizen, interpretato da Alessandro Borghi e Alessio Lapice, Il Primo Re racconta la leggendaria storia della nascita di Roma e il mito di Romolo e Remo, due fratelli che in un mondo ostile e antico sfidano il volere implacabile degli dei.

“La grande attenzione internazionale per Il Primo Re mi rende felice. Ho fatto proiezioni in diversi paesi e sempre più mi rendo conto che la leggenda di Romolo e Remo, pur lontanissima nel tempo, racchiude qualcosa di complesso ma allo stesso tempo comprensibile a ogni latitudine. L’origine della nostra civiltà si fonde con un racconto sul divino che scuote le persone, qualcosa di intimo che ci guarda dentro a prescindere dal paese di provenienza – dichiara il regista Matteo Rovere – “Il mondo de Il Primo Re è un mondo unico, interamente costruito da uno straordinario gruppo di collaboratori. Ogni decisione presa, ogni scelta fatta, è stata il frutto di un enorme lavoro. Le più grandi eccellenze italiane si sono messe in gioco in questa sfida, per dimostrare una volta ancora quanto il nostro cinema sia vivo e in fermento. Mi sento di condividere con tutti gli artisti che mi hanno aiutato questi bellissimi risultati.”

“Il film è stato un successo anche dal punto di vista finanziario fin dalla fase di produzione” – afferma il produttore Andrea Paris – “E averlo venduto in così tanti paesi è un dato di grandissima soddisfazione non solo economica. È davvero la dimostrazione tangibile che il nuovo cinema italiano può essere protagonista nei mercati, e quando i prodotti sono strutturati rendono al meglio, creando un movimento positivo per tutta la filiera.”

Matteo Rovere è attualmente impegnato con le riprese della serie ROMULUS che lo vede coinvolto nei panni di regista e showrunner. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, con ITV come partner internazionale, ROMULUS è una nuova e importante sfida, che riporterà lo spettatore nel mondo epico della nascita del mito di Roma.