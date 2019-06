tempo di lettura 3'

Splash Report ha pubblicato un lungo articolo dedicato al nuovo film diin fase di post-produzione e in arrivo a fine anno. Si tratta di un sito piuttosto affidabile visto che qualche anno fa fu il primo a diffondere la notizia dell’enorme quantità di riprese aggiuntive che stava subendo, così come quella relativa alla sessione extra di

La fonte ha pubblicato in effetti un resoconto della storia dopo aver presumibilmente assistito a una recente proiezione di prova del film. Si tratta di dettagli spoilerosi, ma il dato interessante è di certo il commento in generale sulla pellicola:

Garantisco per una candidatura all’Oscar per Joaquin Phoenix. Il suo Arthur Fleck è incredibile. Per un po’ ho pensato che il suo Johnny Cash sarebbe stata la sua interpretazione più iconica, ma ho la sensazione che tra cinque mesi dimostrerà a tutti il contrario. Robert De Niro ha un ruolo molto succulento e potrebbe anche far parlare di sé durante la stagione dei premi.

CBM aggiunge poi che secondo altre fonti il film sarà molto crudo e pertanto vietato ai minori, il che significa che dalle commissioni censura otterrà la classificazione di R. A quanto pare, poi, il “vero Joker” in costume comparirà in totale per circa 30 minuti, trattandosi di una storia delle sue origini.

***

Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

“Joker” ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

Phillips (la trilogia “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Una notte da leoni” la trilogia), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma – La strada per la libertà”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni 3”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Warner Bros. Pictures presenta in associazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker”.