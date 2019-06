tempo di lettura 1'

, il boss dello storygroup della, ha parlato su Twitter di una curiosità relativa a

Tutto è cominciato con un tweet in cui ha sostanzialmente chiesto ai e alle sue follower di rispondere alla domanda “Quanto tempo occupano i fatti raccontati dal film? Mesi oppure giorni?”.

Una volta terminato il sondaggio, Hidalgo ha raccontato di come George Lucas, ai tempi della Trilogia dei Prequel, con l’Episodio III sia stato inusitatamente specifico – con lo storygroup – in materia di dettagli temporali puntualizzando che il lungometraggio si svolge nell’arco di qualche giorno. La gravidanza di Padmé era già in fase avanzata all’inizio della pellicola, a prescindere dal parto prematuro. Hidalgo puntualizza anche che, logicamente, il passaggio di Anakin al Lato Oscuro non avviene nell’arco dei pochi giorni in cui si svolge La Vendetta dei Sith. Si trattava di un percorso già avviato dal futuro Sith.

Considerata l’abitudine di Hidalgo di pulire periodicamente il suo storico di Twitter, abbiamo catturato il tutto con degli screenshot che trovate qua sotto:

