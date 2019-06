tempo di lettura 2'

Come sappiamoè stato l’ultimo film del franchise di Fast & Furious a cuiha preso parte, a causa della sua prematura morte avvenuta quando il film era ancora in produzione.

Il film non era completato, e grazie ad alcuni escamotage visivi digitali le riprese mancanti del giovane attore sono state ricreate con successo.

Martin Hill, supervisore degli effetti speciali per il film, ha parlato di quel periodo in cui stava lavorando proprio alla pellicola:

C’era molta pressione riguardo l’essere in grado di farlo. Per molto tempo abbiamo realizzato personaggi digitali, esseri umani digitalizzati con la Weta Digital, ma anche con molte altre realtà, e ci sono stati svariati successi in questo campo. Con gli effetti invisibili tendi a non accorgerti se la cosa funziona o meno [..]. In tal senso era il 2013/2014, la tecnologia non era proprio a quel livello. C’era un sacco di ricerca e sviluppo in modo da essere certi di poter creare il personaggio. E ovviamente non avevamo l’azione dal vivo… Paul non era li per avere un riferimento effettivo, quindi lavoravamo su un set ridotto di dati.