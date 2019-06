tempo di lettura 1'

Ora che abbiamo un nome collegato alla parte di, quello di, siamo tutti in attesa di scoprire quale o quali saranno i villain che tormenteranno la Gotham City dinella Trilogia in cantiere alla Warner.

Omega Underground ha pubblicato un nuovo rumour secondo cui le nemesi del Crociato Incappucciato saranno ben quattro.

Il sito cita nuovamente Catwoman e Pinguino, già menzionati tempo fa dall’Hollywood Reporter e Justin Kroll di Variety aggiungendo anche l’Enigmista e Firefly.

Per i primi due il filmmaker starebbe cercando un’attrice di qualsiasi etnia con un’età compresa fra i 20 e i 30 anni, mentre per il personaggio già interpretato al cinema da Danny DeVito, un attore di qualsiasi etnia fra i 20 e i 40 anni.

Per gli altri due, sempre premesso che l’etnia non sarà un fattore fondamentale si cerca un attore fra i 30 e i 40 per l’Enigmista e fra i 20 e i 30 per Firefly.

Non sappiamo, ovviamente, se il rumour abbia fondamento. Intanto però ci sentiamo di appoggiare l’auto-candidatura per il ruolo di The Riddler fatta da Evan Peters durante la nostra intervista al junket di X-Men: Dark Phoenix:

