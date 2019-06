Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Brian Tyree Henry comparirà nel nuovo film diin fase di post-produzione e in arrivo a fine anno.

La pellicola, lo ricordiamo, è diretta da Todd Phillips e vedrà Joaquin Phoenix nei panni dell’iconico villain.

Henry, il cui ruolo nel lungometraggio è ancora ignoto, ha rilasciato un’intervista al Observer in cui ha parlato dei toni di questo atteso progetto:

Penso che si tratterà di qualcosa di diverso perché si addentra davvero tanto nelle origini del personaggio. I villain non nascono mai tali, vengono resi tali. Accade qualcosa nelle loro esistenze tanto che la loro fiducia nell’umanità viene a mancare. Vedono i difetti dell’umanità e del genere umano e sentono la necessità di correggerli. Quello che avviene in Joker è che all’inizio vedrete come lui sia realmente una persona felice. Sta davvero cercando di trovare questa fiducia, finché non viene fatto a pezzi, tanto da arrendersi e “cambiare pelle”. Poi c’è una profonda connessione fra questo ragazzo e sua madre. Ed è un’altra questione che verrà esplorata. In una fase della sua vita è stato capace di amare. Ma, alla fine della fiera, credo che tutto sia basato sul come sia diventato Joker e come non sia stato tale fin dal principio.