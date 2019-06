tempo di lettura 1'

Solo qualche mese fa avevamo riportato la notizia relativa alle aree dei parchi Disney dedicate ai supereroi Marvel che prossimamente avranno probabilmente più ampio spazio

Ora secondo un reportage di ABC7 la divisione dei parchi Disney si starebbe muovendo “a tutto gas” verso l’espansione Marvel, in particolare per quando riguarda il Disneyland Resort di Anaheim, visto che la città ha approvato dei permessi di costruzione per dare vita all’espansione.

Alcuni dei progetti in cantiere elencanti nei sopracitati permessi includono un nuovo punto vendita, un’area per incontrare i personaggi dell’UCM ed anche un micro-birrificio (anche se non sappiamo ancora se sarà a tema Ant-Man).

Altri dettagli sulla questione potrebbero essere svelate durante la d23 Expo 2019.

Vi terremo aggiornati.

FONTE: CB