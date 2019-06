tempo di lettura 1'

Un altro weekend poco entusiasmante al box-office italiano, e in attesa dell’uscita diè probabile che le cose non cambieranno molto nemmeno il prossimo.

Rimane in testa alla classifica Pets 2 – Vita da Animali, che incassa 654mila euro e si porta a un totale di 2.1 milioni di euro. La frenata rispetto al primo capitolo è notevole, basti pensare che nello stesso periodo di tempo era già vicino ai nove milioni (parliamo però del mese di ottobre).

Seconda posizione per X-Men: Dark Phoenix, che incassa 510mila euro (la metà di Apocalypse nel suo secondo weekend) e sale a 1.8 milioni di euro.

Al terzo posto Aladdin incassa 505mila euro e sale a 13.9 milioni di euro, mentre al quarto posto Il Traditore incassa 248mila euro e sale a 3.9 milioni di euro.

La prima nuova uscita si piazza al quinto posto: è I Morti non Muoiono, con 230mila euro in quattro giorni. Segue Godzilla 2: King of the Monsters, con 175mila euro e un totale di due milioni di euro. Al settimo posto troviamo l’altra nuova uscita in top-ten, Il Grande Salto, con 148mila euro in quattro giorni.

Ottava posizione per Rocketman, che incassa 123mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi, mentre al nono posto Polaroid incassa 119mila euro e sale a 428mila euro complessivi. Chiude la top-ten Dolor Y Gloria, con 71mila euro e un totale di 2.9 milioni di euro.