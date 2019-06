James Bond 25: ecco Daniel Craig pronto a tornare sul set dopo l’incidente

tempo di lettura 2'

Con una foto pubblicata sull’account ufficiale della saga diapprendiamo che Daniel Craig si sta rimettendo in forma per tornare sul set didopo l’incidente durante le riprese in Giamaica che lo ha costretto a subire un’operazione alla caviglia a maggio.

Nell’immagine vediamo Craig, ancora infortunato, mentre si allena duramente per tornare in azione – nonostante due settimane di stop per favorire la guarigione, il film non subirà ritardi.