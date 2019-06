tempo di lettura 1'

Non l’avrei detta, anzi, penso che qualcuno me lo abbia proposto – solo come una opzione – e ho detto no. M è semplicemente diversa da quel personaggio [l’Agente J]. Si, ero molto conscia della troppa nostalgia.

Intervistata dall’ Hollywood Reporter in occasione dell’uscita diTessa Thompson ha raccontato di una particolare battuta che si è rifiutata di far pronunciare al suo personaggio, ovvero l’Agente M, perché la sentiva una cosa troppo nostalgica. la battuta in questione è “I make this look good”, già pronunciata dal personaggio di Will Smith nel primo film del franchise dopo che era diventato un Men in Black ed ottenuto l’iconico outfit:

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Le riprese si sono svolte in varie parti del mondo, Italia compresa.

Scritto da Matt Holloway e Art Marcum, il film è diretto da F. Gary Gray e uscirà il 14 giugno 2019 (il 25 luglio in Italia).