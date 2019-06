Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In un’intervista con Syfy Wire ha cercato di chiarire alcuni dubbi a proposito di

Il regista ha parlato nello specifico della linea temporale dei film, spiegando perché Dark Phoenix non segue quanto era già stato raccontato in passato:

I film originali non hanno una linea temporale ciclica. Non intendo fare troppo il geek, ma sistemando la linea temporale alla fine di Giorni di un Futuro Passato abbiamo essenzialmente cancellato X-Men 1, 2 e 3 dalla continuità degli eventi, perciò tutto ciò che è successo dopo il 1973, ovvero quando è ambientata la parte nel passato di Giorni di in Futuro Passato, è accaduto in modo diverso rispetto a quanto visto in quei film.