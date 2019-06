tempo di lettura 2'

Nel corso di un’intervista con KTLA 5 Annie Potts ha parlato del nuovoe ha lasciato intendere che tornerà nel cast della pellicola dopo aver interpretato la segretaria Janine Melnitz nei primi due episodi.

L’attrice, ricordiamo, è tornata per una piccola comparsa anche nel film di Paul Feig qualche anno fa

“Ho sentito delle voci” ha detto a proposito del film diretto da Jason Reitman in arrivo l’anno prossimo. “Se è vero tutto ciò che ho sentito… sì, suppongo succederà […] Immagino che ci sarò anch’io“.

Della storia del terzo capitolo ha poi parlato Dan Aykroyd durante un’intervista con GameSpot. “A Jason è venuta quest’idea, un’idea fantastica, che tutti hanno colto e capito. Sarà un collegamento fantastico al primo film” ha spiegato l’attore. “È tutto ciò che posso dire a riguardo, ma i due film saranno collegati in un modo mai fatto prima“.

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Alla regia Jason Reitman, autore di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult,Tully e The Front Runner, figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Alla produzione vi sarà la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan. Nel cast Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon, mentre in qualche modo sarà coinvolto anche il cast originale composto Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray e Sigourney Weaver.

La Sony ha fissato l’uscita al 10 luglio 2020.