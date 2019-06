Comicbook riporta oggi una notizia piuttosto inattesa. Stando al sito,tornerà nei cinema statunitensi con “materiale aggiuntivo“.

La conferma è arrivata da Kevin Feige in persona, impegnato a promuovere Spider-Man: Far From Home.

“Lo faremo” ha commentato il presidente dei Marvel Studios. “Non so se è già stato annunciato. E non so quanto…ma sì, lo faremo il prossimo fine-settimana“.

Per il momento non è chiaro se il materiale extra sarà effettivamente inserito all’interno della pellicola o se si tratta, piuttosto, di un assaggio dei contenuti speciali dell’edizione home video.

Aggiornamento – Screenrant chiarisce la questione sulla nuova uscita del film prevista per il 28 giugno negli Stati Uniti:

Non sarà un’edizione estesa, ma una nuova versione in arrivo nei cinema […] con alcune cosette nuove alla fine del film. Se restate in sala dopo i titoli di coda ci sarà una scena tagliata, un piccolo tributo e alcune sorprese.

La sensazione, quindi, è che si tratti di un’occasione per riportare il film al cinema (nonostante ci siano ancora sale che lo proiettano) con l’intento di promuovere l’edizione home video del film e in occasione dell’arrivo al cinema di Spider-Man: Far From Home.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.