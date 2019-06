La notizia non è ancora ufficiale ma trattandosi di Deadline possiamo darla praticamente per certa. Dopo aver dato forfait l’anno scorso, i Marvel Studios sono pronti quest’anno a tornare in Sala H per la 50° edizione del Comic-Con di San Diego.

Le strade della città sono già tappezzate di poster, e dopo l’assenza dell’anno scorso la presentazione di quest’anno dovrebbe essere particolarmente carica. Si tratta di un momento molto importante dopo tutto: in seguito all’arrivo di Avengers: Endgame, tra poche settimane Spider-Man: Far From Home chiuderà la Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel; è inoltre la prima occasione pubblica di grande risonanza dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.

Logica vuole che Kevin Feige e la sua squadra approfittino per annunciare ufficialmente la Fase 4, magari mostrando le primissime sequenze da Vedova Nera e materiale (oltre al cast!) di Gli Eterni.

È vero, ad agosto si terrà la D23 Expo, ma questo non nega che i due eventi possano essere comunque sostanziosi. Nel 2017, ad esempio, i Marvel Studios mostrarono le prime scene di Avengers: Infinity War agli spettatori di entrambi i congressi.

La 50° edizione del Comic-Con di San Diego si terrà dal 17 al 21 luglio.

