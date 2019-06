La saga ditorna… in attività.

La Paramount Pictures e il produttore Jason Blum stanno infatti lavorando a un settimo film del franchise che ha trasformato lo stile found-footage in una macchina da soldi.

La notizia arriva dal CineEurope, dove Deadline afferma che Jim Gianopulos della Paramount ha annunciato di essere al lavoro sulla pellicola: “Insieme al grande produttore horror Jason Blum porteremo in sala un nuovo episodio di Paranormal Activity”.

Nulla sappiamo sulla pellicola, né sulla data d’uscita, anche se non è da escludere che sia pronta già per la fine di quest’anno.

Uscito nel 2009 e costato solo poche decine di migliaia di dollari di budget, Paranormal Activity ha raccolto 193 milioni di dollari in tutto il mondo. I sei film complessivamente hanno incassato la bellezza di 900 milioni di dollari in tutto il mondo, generando profitti da capogiro per la Blumhouse e la Paramount. L’ultimo film, Paranormal Activity: The Ghost Dimension, è uscito nel 2015.