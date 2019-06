Presente al Celebrity Fan Fest a San Antonio, Texas,ha avuto modo di parlare di della scena “originale” iniziale ambientata sul pianeta Vormir, luogo in cui Occhio di Falco e Vedova Nera si recano per prendere la Gemma dell’Anima in

Sappiamo tutti come è andata a finire la straziante sequenza, tuttavia i piani iniziali erano altri:

Sembrava fuori luogo. Eravamo su quella speciale di altare e una grossa nave spuntava all’improvviso; un gruppo di persone iniziava ad attaccarci mentre noi facevamo a gara per vedere chi sarebbe riuscito a buttarsi dalla roccia. Poi hanno rigirato la scena con noi che lottavamo per capire chi l’avrebbe avuta vinta.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

