Logica vuole che Kevin Feige e la sua squadra approfittino per annunciare ufficialmente la Fase 4, magari mostrando le primissime sequenze da Vedova Nera e materiale (oltre al cast!) di Gli Eterni. Il fatto che ad agosto si terrà la D23 Expo non dovrebbe essere affatto un problema visto che nel 2017, ad esempio, i Marvel Studios mostrarono le prime scene di Avengers: Infinity War agli spettatori di entrambi i congressi.

Dello stesso avviso è apparso il presidente dei Marvel Studios, che pur non sbilanciandosi ha lasciato intendere che un evento non esclude l’altro:

È già successo, mi pare, già due volte di aver partecipato a entrambi gli eventi. Se lo faremo anche quest’anno troveremo un modo per trovare un equilibrio o comunque per rendere entrambi unici.

Come ho già detto per gran parte di quest’anno e dello scorso, abbiamo aspettato l’uscita di Endgame e di Far From Home prima di rivelare i piani futuri ufficialmente. Ci siamo quasi. Far From Home è quasi uscito. Tutto sarà rivelato.