In occasione della promozione di, Kevin Feige ha parlato del film di Vedova Nera al momento in fase di riprese.

Il presidente dei Marvel Studios ha parlato di come tornare indietro nel tempo (realizzando un prequel) possa portare avanti l’Universo Marvel:

C’è del metodo nella pazzia. C’è sempre un criterio: fare le cose in modi inaspettati è qualcosa che ci piace fare. Ci sono prequel che non aggiungono informazioni o che rispondono a domande non necessarie, e ci sono prequel che invece ti fanno scoprire un mucchio di cose di cui non eri a conoscenza.